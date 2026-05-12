Инфляция в США в апреле ускорилась до 3,8%, максимума за три года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении, сообщило министерство труда.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,3% в марте.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали чуть менее существенного подъема цен - на 3,7%.

Апрельская инфляция стала рекордной с мая 2023 года.

На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке цены на энергоносители подскочили на 17,9%, на бензин - на 28,4%.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 3,2%, одежды и обуви - на 4,2%. Подержанные автомобили снизились в цене на 2,7%. Медицинские услуги подорожали на 3,2%, жилье - на 3,3%, транспортные услуги - на 4,3%.

Индекс CPI в апреле повысился на 0,6% в сравнении с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом экспертов. В марте индекс вырос на 0,9% к февралю.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце поднялись на 0,4% относительно марта и на 2,8% в годовом сравнении. Аналитики ждали роста первого показателя на 0,3%, второго - на 2,7%. В марте индекс прибавил 0,2% месяц к месяцу и 2,6% год к году.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС назначено на 16-17 июня 2026 года.

США
