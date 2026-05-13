МЭА ожидает падения мировых поставок нефти в 2026 году на 4 млн б/с

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке резко повысило прогноз падения мировых поставок нефти на 2026 год - с 1,5 млн б/с до 3,9 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Теперь аналитики прогнозируют, что мировые поставки нефти в текущем году снизятся со 106,2 млн б/с в 2025 году до 102,2 млн б/с в 2026-м.

В рамках актуального прогноза МЭА оценивает мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года в 103,6 млн б/с (соответствует предыдущей оценке), во втором - в 95,3 млн б/с (ранее - 98,4 млн б/с), в третьем - 102,9 млн б/с (ранее - 107,8 млн б/с), в четвертом - 107,2 млн б/с (ранее 108,8 млн б/с).

Аналитики МЭА отмечают, что с начала ближневосточного конфликта мировые поставки нефти уже снизились на 12,8 млн б/с.

В апреле объем предложения упал до 95,1 млн б/с, что на 1,8 млн б/с меньше, чем в марте. Данное снижение обусловлено сокращением добычи в странах ОПЕК+ на 1,9 млн б/с, до 40,1 млн б/с (на 11,9 млн б/с меньше, чем до начала конфликта). Страны, не участвующие в сделке, незначительно увеличили нефтепроизводство - на 90 тысяч б/с, до 54,9 млн б/с. Однако это все еще на 820 тысяч б/с ниже, чем до начала конфликта, прежде всего из-за потери мощностей в Катаре после атак на инфраструктуру.

МЭА прогнозирует, что в мае мировые поставки нефти упадут еще на 0,53 млн б/с - до 94,5 млн б/с. Их постепенное восстановление начнется с третьего квартала.

По оценке МЭА, добыча нефти странами ОПЕК+ (с учетом ОАЭ, которые вышли из сделки с 1 мая) в 2026 году снизится на 4,7 млн б/с и составит 46,4 млн б/с. Страны, не входящие в сделку, нарастят нефтепроизводство на 82 тысячи б/с, до 55,8 млн б/с, прежде всего, за счет роста в странах Северной и Южной Америки.

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

