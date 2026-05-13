МЭА повысило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 г. до 0,42 млн б/с

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 418 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее его аналитики на фоне конфликта на Ближнем Востоке впервые сменили свои ожидания с роста спроса на его снижение в текущем году, однако тогда падение прогнозировалось в 84 тыс. б/с.

МЭА разнонаправленно скорректировало абсолютные данные по мировому спросу на нефть: оценка в 2024 году выросла со 103,49 млн б/с до 103,59 млн б/с, в 2025-м - со 104,34 млн б/с до 104,45 млн б/с, в 2026-м - снизилась со 104,26 млн б/с до 104,03 млн б/с.

"Сокращение спроса усиливается под влиянием резкого роста цен на нефть с начала войны (на Ближнем Востоке - ИФ). Замедление экономического роста как в странах ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР, также начинает оказывать давление на потребительское и промышленное потребление. В условиях локального дефицита правительства и компании работают над смягчением последствий кризиса, связанного с использованием нефти, путем внедрения мер по экономии спроса, контроля цен и нормирования до четырехдневной рабочей недели", - говорится в отчете.

По оценке МЭА, наибольшее снижение мирового потребления нефти ожидается по итогам второго квартала - на 2,45 млн б/с относительно аналогичного периода прошлого года. В частности, в странах ОЭСР прогнозируется сокращение показателя на 0,93 млн б/с, в странах не-ОЭСР - на 1,5 млн б/с.

По итогам 2026 года, по прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР снизится на 349 тыс. б/с, до 45,54 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 236 тыс. б/с, до 45,65 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 70 тыс. б/с, до 58,49 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало рост на 152 тыс. б/с, до 58,61 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в апреле, предварительно, снизились на 117 млн баррелей (соответствует 3,9 млн б/с), опустившись примерно до 7,9 млрд баррелей. Запасы нефти на суше сократились на 170 млн баррелей, однако в танкерах выросли на 53 млн баррелей после падения на 117 млн баррелей в предыдущем месяце.

