Saudi Aramco рассчитывает привлечь $10 млрд за счет продажи недвижимости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассчитывает привлечь порядка $10 млрд за счет продажи принадлежащих ей объектов недвижимости, сообщает Bloomberg.



По словам источников агентства, компания уже провела предварительные переговоры о потенциальной сделке. Aramco рассматривает продажу недвижимости с последующей арендой этих же объектов, отмечают источники. Это позволило бы ей высвободить капитал, сохранив возможность использования недвижимости.



Сделка может включать продажу кампуса Aramco в Дахране, где работают тысячи сотрудников компании, говорят источники. Активы Aramco, как ожидается, заинтересуют фонды недвижимости и инфраструктурных инвесторов.



Компания работает и над другими потенциальными сделками, в том числе, над продажей доли в нефтеэкспортном терминале и нефтехранилище. Кроме того, по словам источников, Aramco обсуждает с консультантами возможность сделок, связанных с ее газовыми электростанциями, а также с бизнесом в сфере водной инфраструктуры.