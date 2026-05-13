Добыча в странах ОПЕК+ в апреле упала на 1,6 млн б/с, Саудовская Аравия снизила ее на 950 тыс. б/с

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти к марту на 1,63 млн баррелей в сутки (б/с) - до 28 млн б/с, отстав от плана на 9,91 млн б/с, следует из данных, опубликованных в ежемесячном отчете ОПЕК.

Согласно данным ОПЕК, представленным в ежемесячном отчете, страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в прошлом месяце снизили добычу нефти на 1,62 млн б/с - до 13,79 млн б/с (отставание от плана ОПЕК+ на 9,7 млн б/с). Снижение произошло главным образом за счет стран Персидского залива, которые продолжают сокращать производство на фоне конфликта между США и Ираном и последовавшей блокировки Ормузского пролива.

Так, Саудовская Аравия снизила добычу нефти в апреле на 958 тыс. б/с - до 6,77 млн б/с, Ирак - на 291 тыс. б/с - до 1,39 млн б/с, Кувейт - на 561 тыс. б/с, до 600 тыс. б/с. В свою очередь, ОАЭ, которые с 1 мая вышли из сделки, в прошлом месяце увеличили добычу на 131 тыс. б/с, до 2,02 млн б/с.

Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в апреле снизили добычу на символические 12 тыс. б/с - до 14,21 млн б/с, отстав от плана на 208 тыс. б/с. Снижение производства в России на 107 тыс. б/с, до 9,06 млн б/с (отставание страны от квоты в рамках ОПЕК+ достигло 580 тыс. б/с) было компенсировано продолжающимся ростом добычи в Казахстане, которая увеличилась в апреле на 115 тыс. б/с, до почти 1,8 млн б/с. Таким образом, Казахстан превысил разрешенный ему уровень в рамках сделки ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с.

Иран, не участвующий в сделке ОПЕК+, на фоне полной блокады Ормузского пролива для его судов со стороны Соединенных Штатов снизил добычу нефти на 211 тыс. б/с, до 2,85 млн б/с. Венесуэла, напротив, пользующаяся поддержкой США после смены власти в стране продолжает увеличивать добычу: в апреле она увеличилась на 46 тыс. б/с и превысила 1 млн б/с.

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

