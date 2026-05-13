Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,3 млн баррелей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на неделе, которая завершилась 8 мая, сократились на 4,306 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за эту неделю уменьшились на 4,08 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, резервов бензина и дистиллятов - примерно на 2,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, упали на 1,7 млн баррелей после уменьшения на 648 тысяч баррелей неделей ранее.