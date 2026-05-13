Поиск

Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,3 млн баррелей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на неделе, которая завершилась 8 мая, сократились на 4,306 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за эту неделю уменьшились на 4,08 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 190 тысяч баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, резервов бензина и дистиллятов - примерно на 2,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, упали на 1,7 млн баррелей после уменьшения на 648 тысяч баррелей неделей ранее.

Кушинг NYMEX Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Конгрессе сообщили, что проект "Золотой купол" может обойтись США в $1,2 трлн

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

На промобъекте под Уфой ликвидировали открытое горение

Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с июля

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

 Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

 Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

 МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Brent подешевела до $106,32 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9370 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2173 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов