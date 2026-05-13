Сбербанк наравне с ЦБ планируют наделить правом самостоятельно пресекать работу дронов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду одобрил к принятию во втором чтении законопроект, который наделяет ПАО "Сбербанк" наравне с ЦБ РФ правом пресекать работу беспилотных аппаратов для отражения нападения, не дожидаясь реакции профильных служб.

Документ (№984540-8) внесла в парламент в августе 2025 г. группа депутатов и сенаторов.

В рамках первого чтения законопроект предлагал распространить на службу инкассации ЦБ право пресекать работу беспилотников. Авторы в пояснительной записке отмечали, что принятие законопроекта необходимо для защиты объектов Банка России на фоне атак с применением беспилотных аппаратов.

Ко второму чтению сфера действия документа была существенно расширена. Одобренные комитетом поправки дают работникам как ЦБ, так и Росинкаса право пресекать работу беспилотных (летательных, подводных и надводных) аппаратов, а также наземных беспилотных транспортных средств у охраняемых объектов. Аппарат можно будет глушить, уничтожать, перехватывать его сигналы управления. Список должностных лиц, которые смогут принимать решение о воздействии на дроны, определит сам Банк России.

Аналогичные полномочия закрепляются за Сбербанком, кредитная организация сможет применять те же меры (от подавления сигнала до уничтожения дрона) для защиты своих объектов. Порядок принятия таких решений и перечень уполномоченных сотрудников банка утвердит правительство РФ.

Также право пресекать работу беспилотников у охраняемых объектов получает организация специальной почтовой связи, соответствующие поправки вносятся в закон "О почтовой связи".

В настоящее время полномочия по пресечению функционирования беспилотников имеют, в частности, работники ведомственной охраны, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, соответствующие нормы были закреплены в законе №440-ФЗ, который начал действовать 15 августа 2023 г.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.