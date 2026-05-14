Рубль утром слегка подрастает к юаню на фоне позитивной динамики на рынке нефти

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань немного понизился на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль слегка укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7945 руб. (-2,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне. Ормузский пролив остается заблокированным из-за американо-иранского конфликта, что препятствует поставкам нефти из стран Персидского залива.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве торгуются по $105,85 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,1% до $101,14 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду представило новые оценки, согласно которым на рынке нефти в этом году сформируется дефицит предложения, тогда как еще в апреле прогнозировался профицит. В отчете МЭА отмечается, что война в Иране наносит серьезный ущерб добыче энергоносителей на Ближнем Востоке и приводит к истощению их запасов с беспрецедентной скоростью.

Между тем министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,306 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 4,08 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 190 тыс. баррелей.

Московская биржа МосБиржа
Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

В Конгрессе сообщили, что проект "Золотой купол" может обойтись США в $1,2 трлн

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии

Доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума с июля

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Сокращение валютных резервов Турции в марте было максимальным в истории

Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

