Экспорт угля по сети РЖД вырос в апреле на 17% до 16,9 млн т

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Погрузка угля на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в апреле 2026 года на 17% к апрелю прошлого года, составив 16,9 млн тонн, сообщила компания.

В направлении портов из этого объема было перевезено 15,7 млн тонн угля (+23,8% к апрелю 2025 г.). В том числе через порты Дальнего Востока отправлено 9,5 млн тонн угля (+18,5%), через порты Юга - 2,3 млн тонн (+75,1%), а через порты Северо-Запада - 4 млн тонн (+16,8%).

В восточном направлении в апреле 2026 г. было экспортировано 10,4 млн тонн угля (+9,4%), а с учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу было отгружено 14 млн тонн угля (+7,8%).

В целом погрузка угля на сети РЖД в апреле составила 28,9 млн тонн (+9,3%). Доля угля в общем объёме погрузки РЖД достигла в апреле 29,9% против 27,7% годом ранее.

За четыре месяца 2026 года на сети РЖД было погружено 110,4 млн тонн угля, что 1,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, в том числе на экспорт - 60,5 млн тонн (+1% к январю-апрелю 2025 г.).