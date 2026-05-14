РФ за 4 месяца увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Малайзию в 1,6 раза до $1,4 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - РФ в январе-апреле экспортировала в Малайзию продукции АПК на $1,4 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 37% до свыше 1,4 тыс. тонн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" по итогам встречи его руководителя Ильи Ильюшина с представителями Малайзии. Встреча прошла на полях форума "Россия - Исламский мир" в Казани в четверг.

Стороны обсудили развитие взаимной торговли продукцией АПК, в том числе наращивание экспорта халяльной продукции, а также актуальные вопросы нетарифного регулирования Малайзии по отношению к поставкам продукции из России.

"Малайзия - важное направление для развития российского аграрного экспорта в страны Юго-Восточной Азии. За последние пять лет Малайзия увеличила импорт продукции АПК почти в 1,6 раза, в 2025 году он превысил $26 млрд. Россия может обеспечить растущий спрос населения Малайзии в продовольствии", - заявил Ильюшин, процитированный в сообщении.

По его словам, российские компании заинтересованы в поставках на малайзийский рынок зерна, рыбы, мяса, растительных масел, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.