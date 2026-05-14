Армения получила от России предложение о строительстве модульной АЭС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Армения получила предложения о строительстве модульной АЭС от ряда стран, в том числе России, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы получили предложения от России, Кореи, Франции. Наш расчет в том, что при наших темпах солнечной энергии, мы не нуждаемся в АЭС мощностью 600-1000 МВт. Нам подходит модульная АЭС. Такая станция есть и в России, плавучая станция", - сказал он.

По его словам, Армения обсуждает этот вопрос с Россией, США, Францией, Кореей, Китаем: "Мы посмотрим на технологии, цены, выберем лучшее предложение. Это не политический выбор, а экономический вопрос".

Действующая Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок с реактором ВВЭР-440 первого поколения, топливо для него поставляет "ТВЭЛ" (входит в "Росатом").

В конце декабря "Росатом" передал Армении пакет детально проработанных предложений по строительству в республике нового энергоблока АЭС.

Ранее Пашинян заявлял, что срок эксплуатации Армянской АЭС может быть продлен до 2046 года, в настоящее время с Россией, США, Францией, Южной Кореей и Китаем обсуждается строительство нового энергоблока.

9 февраля вице-президент США Джей Ди Венс заявил на брифинге в Ереване, что США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении.

Армения Никол Пашинян Росатом США Франция Китай Армянская АЭС
