Трамп заявил, что США и Китай заключили "фантастические сделки"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Китай Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых сделок.

"Это был невероятный визит. Я думаю, он принес много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых сделок, выгодных обеим странам", - сказал Трамп во время мероприятия с лидером КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине.

По словам Трампа, США и Китай "очень схожи" в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана.

Трамп также поблагодарил лидера Китая за "действительно великолепные два дня" своего государственного визита.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что в ходе встречи с Трампом стороны достигли "многих результатов", назвав визит американского президента "историческим и знаковым".

Два лидера утром в пятницу встретились на территории комплекса у озера Чжуннаньхай, где, как пояснил Си Цзиньпин Трампу, живут партийные и правительственные лидеры Китая, включая самого председателя КНР.

Эту встречу китайские СМИ назвали "небольшой", позволяющей вести более неформальный и откровенный диалог: прогулка по саду Чжуннаньхай по большей части проходила без прессы, а после главы государств направились на чай.

