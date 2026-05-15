Турция в марте нарастила импорт нефти на 12%, увеличив закупки у России и Ирака

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Турция в марте 2026 года импортировала 2,8 млн тонн нефти, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

К февралю 2026 года общий объем поставок нефти в республику вырос на 9%.

Россия, крупнейший экспортер нефти в Турцию, в марте отгрузила стране почти 926 тысяч тонн. Это на 14% больше, чем за март 2025 года, и на 28% больше, чем в феврале-2026, когда поставки опустились до минимума с сентября-2023.

Ирак, для которого МН "Киркук - Джейхан" стал, по сути, единственным направлением экспорта нефти из-за блокировки Ормузского пролива, отгрузил 705 тысяч тонн. Это в четыре раза больше, чем в марте-2025, и на 9% больше, чем в феврале нынешнего года.

Поставки нефти из Казахстана составили 345 тысяч тонн (+37% к марту-2025, но -37% к февралю-2026), Саудовской Аравии - 176 тысяч тонн (-13% к марту-2025; +3% к февралю-2026), Гайаны - 158 тысяч тонн (-33% к марту-2025; -26% к февралю-2026).

Турецкий импорт дизельного топлива в марте составил 988 тысяч тонн. Это на 6% меньше относительно аналогичного месяца 2025 года, но на 41% больше, чем в феврале 2026-го.

Круг поставщиков был ограничен всего лишь тремя экспортерами. Традиционно наибольший их объем пришелся на Россию - 876 тысяч тонн. Это на 9% меньше, чем в марте-2025, но в 1,5 раза больше, чем в феврале-2026. Также небольшие партии - в пределах 60 тысяч тонн - пришли из Индии и Египта.

По итогам первого квартала лидирующим поставщиком нефти в Турцию остается России - 8,03 млн тонн (+13%). Далее следуют Ирак - 1,87 млн тонн (в 1,6 раза больше), Казахстан - 1,2 млн тонн (в 1,9 раза превышает прошлогодний показатель).