Глава Минэкономразвития считает, что в РФ есть резервы для повышения зарплат

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В ситуации дефицита кадров в РФ предприятия стараются привлекать работников за счет более высоких зарплат, и резервы для повышения зарплат в экономике еще есть, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Рост заработных плат подтверждается, например, данными крупнейших сервисов по поиску вакансий, которые имеют дело непосредственно с зарплатными предложениями работодателей. В ситуации дефицита кадров, о котором говорили раньше, предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. И резервы для повышения зарплат в экономике еще есть", - сказал Решетников в интервью РБК.

"При этом меняется структура экономики, рост в разных отраслях идет неравномерно. Где-то потребность в кадрах оказывается более острой, где-то менее. Поэтому объективно идут межотраслевые перетоки", - отметил министр.

По его словам, отрасли - лидеры по росту зарплат постоянно меняются. "Например, в январе-феврале 2026 года максимальный рост заработных плат в сфере туризма и общепита, но там изначально был не очень высокий базовый уровень. До этого длительное время в лидерах была обрабатывающая промышленность и ИТ. Это подтверждает тот факт, что перетоки идут", - сказал Решетников.

"И несмотря на замедление роста экономики у нас сохраняется очень низкая безработица. Это результат в том числе и появления новых форм занятости, через платформы, самозанятость и других. И осторожность предприятий при высвобождении работников", - добавил он.

В текущих условиях, по мнению министра, "некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места".

Как сообщал Росстат, рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2026 года составил 8,6% в годовом выражении после также 8,6% в январе.

За 2025 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 4,4%, в 2026 году Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат на 2,2%.