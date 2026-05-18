Цена нефти Brent превысила $111 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели, трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве повышается на $1,8 (1,65%) до 111,06 за баррель. В прошлую пятницу этот контракт подорожал на $3,54 (3,35%) до $109,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,11 (2%) до $107,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,25% (4,2%) до $105,42 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI - на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал не сообщает, какие решения были приняты в ходе встречи, но напоминает, что в последнее время Трамп проявляет все большее нетерпение по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране.

Ранее президент заявил в телефонном разговоре с Axios, что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку, и он ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят", - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар по Ирану "гораздо сильнее, чем раньше", если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", - цитируют СМИ заявление представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

"Тон заявлений США и Ирана вновь стал существенно более конфронтационным, - написали аналитики Commerzbank. - Перемирие продолжается, однако надежды на скорое открытие Ормузского пролива не оправдались".

Тем временем удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака" в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. "Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта", - говорится в сообщении. АЭС "Барака" - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на пять и составило 415 единиц. Число газовых буровых понизилось на одну, до 128 единиц.