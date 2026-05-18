Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев - с 1 июня по 30 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба правительства.

В рамках ограничений будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года, последнее из них - до 31 мая 2026 года.

Меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения значительных объемов вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов, отмечается в сообщении.

