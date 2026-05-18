Рубль утром укрепляется к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль дорожает в условиях старта подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6575 руб. (-5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-апрель 2026 года цены в РФ выросли на 3,11%. Накопленная инфляция с начала года впервые оказалась ниже показателя аналогичного периода 2025 года (тогда за январь-апрель цены выросли на 3,12%).

Рост потребительских цен в апреле 2026 года оказался существенно ниже ожиданий аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%, при этом он оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в апреле на 0,22%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января – 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Росстат одновременно в пятницу опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней).

Рост потребительских цен в РФ с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,06%, с начала года – 3,17%.

Из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,47%, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Разница в оценках объясняется тем фактом, что в мае 2025 года инфляция в первой половине месяца была низкой, а потом ускорилась.

Замедление годовой потребительской инфляции в РФ, снижение годовых цен промпроизводителей, прекращение роста кредитов бизнесу и населению указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП, при этом есть пространство для маневра по скорости снижения ключевой ставки, это является прерогативой ЦБ, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам Решетникова, текущее замедление инфляции - "результат сбалансированной политики Банка России и правительства". При этом он отметил, что при ускорении экономики "мы не ожидаем ускорения инфляции".

Нефть

Рост цен на нефть продолжается утром в понедельник после значительного подъема по итогам прошлой недели, трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве повышается на 1,35% до $110,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,75% до $107,26 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI – на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на пять и составило 415 единиц. Число газовых буровых понизилось на одну до 128 единиц.