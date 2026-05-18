Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных факторов: снижение металлов и внешних фондовых площадок компенсируется данными Росстата о замедлении инфляции в РФ и дорожающей нефтью (июльский фьючерс на Brent поднялся до $111 за баррель) из-за продолжения конфликта США и Ирана. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2631,91 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1133,76 пункта (-0,1%). В лидерах снижения выступают акции ПАО "Южуралзолото" (-8,4%) на фоне известий об отсутствии покупателей на продаваемый госпакет, также просели "префы" "Сургутнефтегаза" (-2%), акции "ФосАгро" (-1,1%) и просевшие после отсечки годовых дивидендов акции "Полюса" (-1,9%, выплаты - 56,8 рубля на бумагу).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 мая, составляет 73,1275 руб. (-1,1 копейки).

Аукцион по продаже 67,2% государственного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), намеченный на 18 мая 2026 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Подешевели также акции "Норникеля" (-1%), "Русала" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (+1,2%), ВТБ (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%).

По данным Росстата, инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. За январь-апрель текущего года цены в РФ выросли на 3,11%. Рост потребительских цен в апреле оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%; он оказался ниже и недельной динамики, указывавшей на рост цен в апреле на 0,22%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта.

Росстат одновременно в пятницу опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней): рост потребительских цен в РФ составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля. Исходя из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики.

США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, сообщила в субботу газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники. По их словам, ведется "самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе". Газета отмечает, ссылаясь на американских чиновников, что если президент США Дональд Трамп решит возобновить военные удары, возможны более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры.

Другой вариант, как говорят чиновники, состоит в том, чтобы отправить в Иран подразделения специального назначения для проведения операции по вывозу или уничтожению высокообогащенного урана, запасы которого спрятаны в подземном ядерном объекте в Исфахане. По данным официальных лиц, в марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен бойцов спецподразделений, чтобы предоставить Трампу такую возможность. Однако источники указывают, что для такой операции потребуются тысячи военнослужащих вспомогательных войск, которые должны будут обеспечивать периметр безопасности и смогут вступить в бой с иранскими войсками. По признанию военных, такой вариант сопряжен с большим риском потерь.

Иранские власти уже заявили о готовности к возобновлению боевых действий. "Наши вооруженные силы готовы дать достойный ответ на любую агрессию. Ошибочная стратегия и неверные решения всегда приводят к ошибочным результатам", - написал в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Президент США Трамп в воскресенье заявил в соцсети Truth Social, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение о соглашении, так как иначе "ничего от них не останется".

В свою очередь глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи сообщил, что иранские власти скоро ознакомят общественность с разработанной системой регулирования грузоперевозок в Ормузском проливе и сбора пошлин с судов. "Иран подготовил механизм по управлению движением в Ормузском проливе по установленному маршруту и вскоре его представит", - приводит издание Iran International слова парламентария.

По его словам, из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Он добавил, что сбор пошлин будет идти на обеспечение специализированных услуг в рамках механизма.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, снижение западных фондовых площадок укладываются в рамки коррекции, но продажи могут усилиться при ухудшении настроений в IT-секторе, который несет высокие риски, в том числе для крупнейших рынков Азии. Индексы МосБиржи и РТС пока остаются без драйверов для краткосрочных "бычьих" трендов. Вернуть покупки в ближайшие дни могли бы геополитические и монетарные факторы, в частности, данные Росстата об очередном замедлении инфляции.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, на рынок акций РФ давит отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине - неопределенность в этом вопросе негативно сказывается на настроениях инвесторов.

Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале после отскока до уровня 2700 пунктов. В рамках продолжающейся коррекции индикатор движется к уровню поддержки 2600 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что поводов для значимого роста рынка акций нет, несмотря на среднесрочную техническую перепроданность. "По-прежнему не видим поводов для покупок акций широким фронтом. Экономика страны выглядит плохо, новостей по переговорам с Украиной нет. В такой ситуации приобретение облигаций выглядит более привлекательным", - считает аналитик.

Нефть растет на фоне ужесточения риторики США и Ирана. Не исключено возобновление боевых действий, которые, судя по всему, никому особо не нужны. Данный факт очень слабо поддержит акции российской нефтянки, на которые будут давить укрепляющийся рубль и отказ США продлевать "разрешение" на покупку российской нефти, полагает Зацепин.

С другой стороны, высокие цены на энергоносители могут сподвигнуть Китай на новые контракты с Россией в рамках намеченного визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Однако вероятность достижения конкретных договоренностей о скором увеличении поставок можно оценить как невысокую. Поэтому не исключено снижение акций "Газпрома" по факту состоявшихся встреч. Рисковым инвесторам стоит готовиться к открытию "шортов" по этой бумаге, считает представитель "Алор брокера".

В минувшую пятницу в США индексы акций снизились на 1,1-1,5% во главе с Nasdaq, негативное влияние на динамику рынка оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае достиг максимума более чем за четыре года - 19,6 пункта против 11 пунктов в апреле. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Между тем объем промпроизводства в Штатах в апреле увеличился сильнее ожиданий - на 0,7% к предыдущему месяцу, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На этом фоне трейдеры и эксперты уже не ждут от американского ЦБ снижения ключевой процентной ставки в текущем году и теперь допускают возможность ужесточения денежно-кредитной политики в США. В пятницу рынок оценивал вероятность повышения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40% против 20% неделей ранее, по данным FedWatch.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX - на 1,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,7%).

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, показали, что экономика страны чувствует на себе негативные последствия конфликта вокруг Ирана.

Объем промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 4,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,7% в марте и были самыми низкими с июля 2023 года, что обусловлено негативными последствиями ближневосточного кризиса для экономики страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 5,9%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце повысились лишь на 0,2% в годовом выражении - минимально с декабря 2022 года. Рост замедлился по сравнению с 1,7% в марте и был существенно ниже ожидавшихся экспертами 2%.

Безработица в Китае в апреле уменьшилась до 5,2% (прогноз рынка - 5,3%) с 5,4% месяцем ранее.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут из-за опасений новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $110,97 за баррель (+1,6% и +3,4% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $107,47 за баррель (+2% и +4,2% в пятницу).

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI - на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Президент США Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал не сообщает, какие решения были приняты в ходе встречи, но напоминает, что в последнее время Трамп проявляет все большее нетерпение по поводу того, как Тегеран ведет дипломатические переговоры, и рассматривает более серьезно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", - цитируют СМИ заявление представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

Тем временем удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака" в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. "Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта", - говорится в сообщении. АЭС "Барака" - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе.