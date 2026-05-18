Минфин подготовил законопроект о спецрегулировании программ мотивации менеджмента компаний акциями

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил поправки в законы "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг", которые вводят специальное регулирование программ мотивации менеджмента компаний акциями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Сейчас проект проходит межведомственное согласование.

Необходимость внесения изменений в законодательство Минфин объясняет высокой востребованностью этого инструмента со стороны российских компаний: в условиях жесткой конкуренции и ограниченности денежных ресурсов программы мотивации могут стать важным инструментом привлечения квалифицированных кадров. Сочетая интересы и акционеров, и топ-менеджмента публичных компаний, они могут положительно влиять на акционерную стоимость, полагает Минфин. Однако на текущий момент в российском законодательстве нет специального регулирования, которое бы учитывало корпоративные особенности программ мотивации, констатирует министерство.

НЕ БОЛЕЕ 10% НА МОТИВАЦИЮ

Минфин, в частности, предлагает закрепить, что программу мотивации утверждает собрание акционеров публичной или непубличной компании. Если же решение принимает совет директоров, его должны единогласно поддержать все его незаинтересованные члены (ни они сами, ни их близкие родственники не участвуют в программе). Когда в совете менее трех таких директоров, решение о программе мотивации должно приниматься собранием акционеров.

Сама программа должна будет включать общее число и тип акций, которые предоставляются для программы мотивации, перечень участников программы или критерии для их отбора, условия и цену, по которой планируется предоставлять акции, а также срок действия программы. Он не может превышать десяти лет.

Для компаний с числом акционеров более пятидесяти Минфин предлагает прописать в законе ограничение на долю акций, которые могут быть размещены или приобретены в рамках всех действующих программ мотивации - не выше 10%.

Выпускаемые под программу мотивации акции размещаются по закрытой подписке, норма закона о преимущественном праве в этом случае не действует. Участники должны оплачивать их деньгами не дешевле номинала и не дороже цены, указанной в программе.

Совет директоров ежегодно в течение срока действия программы, а также по ее завершению должен будет утверждать отчет об итогах ее реализации. При этом ЦБ РФ будет вправе установить дополнительные требования как к самим программам мотивации, так и к содержанию отчетов.

Поправки предполагают, что приобретенные эмитентом в рамках программы мотивации акции не могут отчуждаться для любых других целей.

Приобретая акции для программы, компания должна следовать нескольким пунктам: сделки должны совершаться на основании заявок, адресованных неограниченному кругу лиц; такие сделки не могут открывать торги или совершаться в течение 10 минут до их окончания; заявки должны выставляться по цене, которая не превышает цену последней сделки с этими акциями с другим лицом; объем сделок за один торговый день не должен превышать 10% от среднего ежедневного объема сделок, совершенного с этими акциями на организованных торгах, рассчитанного за последние 20 дней.

Банк России будет также вправе установить дополнительные требования к порядку и условиям приобретения акций для программ мотивации.

Развитие программ мотивации - один из пунктов дорожной карты, за счет реализации которой российские финансовые власти надеются решить амбициозную задачу увеличения капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.

В марте этого года Минфин и ЦБ выпустили совместное письмо, в котором рекомендовали публичным компаниям выстраивать политику вознаграждения так, чтобы мотивация менеджмента была увязана с интересами инвесторов по долгосрочной доходности вложений в акции. Рекомендации были адресованы как эмитентам, чьи акции уже торгуются на бирже, так и тем, кто только готовится выйти на рынок долевого капитала.

Сейчас лишь каждый третий эмитент из котировальных списков имеет программы, которые дают менеджерам право при достижении ключевых показателей эффективности получить акции как вознаграждение, отмечалось в документе.

Для компаний с госучастием правительство в ноябре прошлого года утвердило новую систему мотивации, которая будет устанавливаться при условии выхода на IPO/SPO и предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций. Согласно постановлению правительства, вознаграждение предусматривается в акциях компании или финансовых инструментах, доходность которых зависит от прироста рыночной стоимости акций.