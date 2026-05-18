"Газпром нефть" на 80% закрыла цифровыми двойниками цепочки технологических и бизнес-процессов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" к настоящему времени на 80% закрыла цифровыми двойниками цепочки технологических и бизнес-процессов, сообщил глава компании Александр Дюков, представляя премьер-министру РФ Михаилу Мишустину стенд "Газпром нефти" на выставочной экспозиции "ЦИПР-2026", которая проходит в рамках конференции " Цифровая индустрия промышленной России".

"Если взять всю цепочку создания стоимости – от геологоразведки до реализации нефтепродуктов – она у нас на 80% покрыта цифровыми двойниками. То есть это все основные бизнес-процессы, все основные технологические процессы. И на данный момент мы находимся на этапе интеграции цифровых двойников, производим трансформацию цифровых двойников в агентов, создаем мультиагентную систему и регистраторы, которые позволяют нам быть максимально эффективными", - сказал Дюков.

Представители "Газпром нефти" презентовали премьер-министру работу цифровых двойников компании в разведке и добыче углеводородов, а также в переработке и логистике нефтепродуктов.

Газпром нефть Александр Дюков Михаил Мишустин
