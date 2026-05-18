"Норникель" спрогнозировал эффект на прибыль к 2030 году за счет ИИ в горной добыче

Это будет минимум 50 млрд рублей, заявил глава ГМК Владимир Потанин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Норильский никель" рассчитывает к 2030 году получать эффект на прибыль минимум 50 млрд рублей за счет применения основанных на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) решений в горнодобывающей цепочке, заявил глава горно-металлургической компании (ГМК) Владимир Потанин на пленарной сессии ЦИПР-2026.

Компания применяет ИИ на этапе принятия решений от измельчения руды до флотации и выпуска концентрата, что позволяет оптимизировать работу и повысить извлечение на несколько процентов. ИИ дает возможность менять решения за несколько секунд, делая идеальным режим работы, но в центре процесса все равно остается оператор, который вмешивается при выходе за критические параметры безопасности.

"На наших объемах это дает огромный эффект, и уже сейчас порядка 10 млрд рублей в год эффекта на прибыль нашей компании мы получаем за счет такого рода внедрения искусственного интеллекта", - объяснил он.

"Рассчитываем, что в ближайшее время мы значительно увеличим [эффект от применения ИИ] и к 2030 году как минимум 50 млрд рублей эффекта мы будем в хозяйственной деятельности фиксировать", - сказал Потанин.

"Норникель" также использует систему "Магма" для горного планирования и контроля, сообщил глава ГМК. В течение ближайших нескольких лет "Норникель" рассчитывает при помощи этой системы не только добиться оптимизации управленческих процессов и логистики работы в горной области, но и того, что пока неподвластно человеку. Речь, как пояснил Потанин, об оперативном изменении различных производственных параметров: угла бурения, отработки подготовленных запасов руды.

"Мы ожидаем, что это на 5% повысит уровень качества руды, уменьшит показатель разубоживания - извлечения лишней породы из шахт", - сказал президент "Норникеля".

Он также подчеркнул важность сохранения доступа к различным моделям ИИ, сравнивая которые можно ускорить процесс внедрения этого инструмента в России. "При всей опоре на отечественные решения - особенно в области программного обеспечения - я бы считал, что на данном этапе развития искусственного интеллекта важно сохранить конкурентность и доступ к различным моделям", - сказал Потанин. "Не хотелось бы, чтобы программное обеспечение с ИИ сложнее сертифицировалось, чем программное обеспечение без него", - добавил он.