В АФК "Система" ждут семикратного роста российского рынка робототехники к 2030 году

Пока широкое внедрение российских робототехнических решений сдерживает то, что они кратно дороже зарубежных.

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок робототехники к 2030 году достигнет 211,7 млрд рублей, увеличившись с 2025 года в семь раз - такой прогнозируют входящие в ПАО АФК "Система" АО "Корпорация робототехники" и Консорциум робототехники.

По оценкам участников рынка, наибольший потенциал для внедрения роботизации сосредоточен в отраслях со складской инфраструктурой (ритейл, e-commerce, транспортно-логистические услуги), производстве FMCG-продукции и тяжелой промышленности (автомобилестроение, машиностроение, металлургия, металлообработка).

По словам главы "Корпорации робототехники" Александра Алексеева, пока широкое внедрение российских робототехнических решений сдерживает то, что они кратно дороже зарубежных.

"Среди ключевых драйверов ускоряющейся роботизации является существенная государственная поддержка производителей, интеграторов и потребителей роботов, включая субсидирование ставок, льготное кредитование и компенсацию затрат на внедрение отечественных решений. Дополнительным факторам выступает эффект низкой базы - плотность роботизации в России в 4-6 раз ниже мировой", - говорится в исследовании.

При этом предложение российских решений в робототехнике в 2-3 раза уступает спросу.

К 2030 году российские производители смогут закрывать до 50% спроса при соответствующей поддержке и развитии компонентной базы и технологий робототехники.

АО "Корпорация робототехники" работает в сфере промышленной и сервисной робототехники в России. Корпорация объединяет предприятия для формирования полного цикла: от разработки и производства робототехнических решений до внедрения и сервисного обслуживания.

Консорциум робототехники объединяет российских разработчиков, производителей и интеграторов для развития рынка робототехники - "Промобот", Geoscan, "Роббо", "Робокомпонент" и др.

Ранее IT-холдинг Т1 оценил объем российского рынка промышленных роботов по итогам 2025 года в 7,86 млрд рублей, показатель на 14% вырос по отношению к 2024 году.

