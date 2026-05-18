Сельхозорганизации РФ в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза до 5,4 млн т

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в апреле отгрузили 5,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (3,8 млн тонн), сообщает Росстат.

В январе-апреле отгрузки выросли на 29,5% до 20,2 млн тонн с 15,6 млн тонн годом ранее.

В том числе реализация пшеницы в апреле выросла в 1,4 раза, до 3,6 млн тонн с 2,5 млн тонн годом ранее, за четыре месяца - на 30,2%, до 13,6 млн тонн с 10,4 млн тонн соответственно. Продажа кукурузы в минувшем месяце увеличилась в 1,5 раза, до 616,9 тыс. тонн с 400 тыс. тонн год назад, за четыре месяца - на 27,3%, до 2,4 млн тонн с 1,9 млн тонн.

Реализация масличных культур в сельхозорганизациях в апреле составила 1,45 млн тонн, что на 20,9% больше, чем в апреле прошлого года (1,2 млн тонн), за четыре месяца - 5,6 млн тонн против 4,5 млн тонн в январе-апреле прошлого года (рост на 24,1%). В том числе подсолнечника в апреле было продано 648,1 тыс. тонн - на уровне апреля прошлого года. За четыре месяца его отгрузки выросли на 20,1% до 2,85 млн тонн.

Кроме того, в апреле сельхозорганизации реализовали 99,9 тыс. тонн сахарной свеклы, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее (61,7 тыс. тонн), за четыре месяца - 2,8 млн тонн против 1,7 млн тонн (рост в 1,6 раза). Отгрузки картофеля в апреле выросли на 21,7% до 281,6 тыс. тонн, в январе-апреле – на 13,6%, до 995,4 тыс. тонн, овощей – соответственно 305,2 тыс. тонн (на 19,6% больше) и 1 млн тонн (на 7% больше).

По данным Росстата, запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в сельхозорганизациях РФ к концу апреля составили 16,2 млн тонн, что на 16% больше, чем годом ранее. В том числе запасы пшеницы были выше на 6,9% (8,4 млн тонн), кукурузы - на 5,6% (2 млн тонн). Запасы масличных культур были на 23,2% больше (2,8 млн тонн), в том числе подсолнечника - на 3,2% больше (863,4 тыс. тонн).

Сельхозорганизации также имели 1,06 млн тонн картофеля (в 1,7 раза больше) и 357,1 тыс. тонн овощей (на 44% меньше).