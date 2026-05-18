Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизился на 33,7%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-марте 2026 года составило $12,2 млрд, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $18,4 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров.

Профицит счета текущих операций в марте 2026 года составил $10,6 млрд, что в семь раз больше, чем в феврале (по уточненной оценке $1,5 млрд).

По сравнению с мартом 2025 года ($8,0 млрд) он увеличился на 32,5%. Рост показателя в годовом выражении в равной мере обусловлен увеличением положительного сальдо торгового баланса и сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов, поясняет ЦБ РФ.

Профицит торгового баланса РФ в январе-марте 2026 года уменьшился на 17,6% - до $25,3 млрд по сравнению с $30,7 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в марте 2026 года составил $14,0 млрд, что в 2,7 раза больше показателя февраля ($5,1 млрд) и на 13,8% больше по сравнению с мартом 2025 года ($12,3 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-марте 2026 года вырос до $8,7 млрд с $7,6 млрд в январе-марте 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в основном за счет увеличения импорта услуг, связанного с ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок, а также объемов оказания нерезидентами прочих услуг, в том числе услуг строительства. Экспорт услуг увеличился за счет статьи "Поездки" и услуг строительства.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-марте и марте 2026 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-мартГ/ГМартМ/МГ/Г
Счет текущих операций12,2-33,7%10,6606,7%32,5%
Торговый баланс25,3-17,6%14,0174,5%13,8%
Экспорт98,31,2%41,137,5%15,8%
Импорт73,09,9%27,19,3%16,8%
Баланс услуг-8,714,5%-2,78,0%-3,6%
Экспорт11,39,7%3,82,7%5,6%
Импорт20,011,7%6,54,8%1,6%
Баланс первичных и вторичных доходов-4,4-6,4%-0,6-45,5%-57,1%
Доходы к получению8,77,4%3,223,1%3,2%
Доходы к выплате13,12,3%3,82,7%-15,6%
Сальдо финансового счета, исключая резервные активы14,5-13,7%13,31008,3%202,3%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы15,6-22,4%11,1428,6%117,6%
Чистое принятие обязательств1,1-66,7%-2,2
Изменение резервных активов-6,713,6%-1,2-52,0%-20,0%
Чистые ошибки и пропуски-4,4-40,5%1,6
ЦБ РФ
