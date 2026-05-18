Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизился на 33,7%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-марте 2026 года составило $12,2 млрд, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $18,4 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров.

Профицит счета текущих операций в марте 2026 года составил $10,6 млрд, что в семь раз больше, чем в феврале (по уточненной оценке $1,5 млрд).

По сравнению с мартом 2025 года ($8,0 млрд) он увеличился на 32,5%. Рост показателя в годовом выражении в равной мере обусловлен увеличением положительного сальдо торгового баланса и сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов, поясняет ЦБ РФ.

Профицит торгового баланса РФ в январе-марте 2026 года уменьшился на 17,6% - до $25,3 млрд по сравнению с $30,7 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в марте 2026 года составил $14,0 млрд, что в 2,7 раза больше показателя февраля ($5,1 млрд) и на 13,8% больше по сравнению с мартом 2025 года ($12,3 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-марте 2026 года вырос до $8,7 млрд с $7,6 млрд в январе-марте 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в основном за счет увеличения импорта услуг, связанного с ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок, а также объемов оказания нерезидентами прочих услуг, в том числе услуг строительства. Экспорт услуг увеличился за счет статьи "Поездки" и услуг строительства.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-марте и марте 2026 г. (в млрд долларов США):