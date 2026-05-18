Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте снизился на 33,7%
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-марте 2026 года составило $12,2 млрд, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $18,4 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров.
Профицит счета текущих операций в марте 2026 года составил $10,6 млрд, что в семь раз больше, чем в феврале (по уточненной оценке $1,5 млрд).
По сравнению с мартом 2025 года ($8,0 млрд) он увеличился на 32,5%. Рост показателя в годовом выражении в равной мере обусловлен увеличением положительного сальдо торгового баланса и сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов, поясняет ЦБ РФ.
Профицит торгового баланса РФ в январе-марте 2026 года уменьшился на 17,6% - до $25,3 млрд по сравнению с $30,7 млрд за аналогичный период 2025 года.
Профицит баланса внешней торговли товарами в марте 2026 года составил $14,0 млрд, что в 2,7 раза больше показателя февраля ($5,1 млрд) и на 13,8% больше по сравнению с мартом 2025 года ($12,3 млрд).
Дефицит баланса услуг в январе-марте 2026 года вырос до $8,7 млрд с $7,6 млрд в январе-марте 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в основном за счет увеличения импорта услуг, связанного с ростом расходов россиян в ходе зарубежных поездок, а также объемов оказания нерезидентами прочих услуг, в том числе услуг строительства. Экспорт услуг увеличился за счет статьи "Поездки" и услуг строительства.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-марте и марте 2026 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-март
|Г/Г
|Март
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|12,2
|-33,7%
|10,6
|606,7%
|32,5%
|Торговый баланс
|25,3
|-17,6%
|14,0
|174,5%
|13,8%
|Экспорт
|98,3
|1,2%
|41,1
|37,5%
|15,8%
|Импорт
|73,0
|9,9%
|27,1
|9,3%
|16,8%
|Баланс услуг
|-8,7
|14,5%
|-2,7
|8,0%
|-3,6%
|Экспорт
|11,3
|9,7%
|3,8
|2,7%
|5,6%
|Импорт
|20,0
|11,7%
|6,5
|4,8%
|1,6%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-4,4
|-6,4%
|-0,6
|-45,5%
|-57,1%
|Доходы к получению
|8,7
|7,4%
|3,2
|23,1%
|3,2%
|Доходы к выплате
|13,1
|2,3%
|3,8
|2,7%
|-15,6%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|14,5
|-13,7%
|13,3
|1008,3%
|202,3%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|15,6
|-22,4%
|11,1
|428,6%
|117,6%
|Чистое принятие обязательств
|1,1
|-66,7%
|-2,2
|Изменение резервных активов
|-6,7
|13,6%
|-1,2
|-52,0%
|-20,0%
|Чистые ошибки и пропуски
|-4,4
|-40,5%
|1,6