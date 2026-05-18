В делегацию президента Путина в Китае войдут Набиуллина и Сечин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Представительная делегация будет сопровождать президента России Владимира Путина в ходе его официального визита в Китай, заявил журналистам его помощник Юрий Ушаков.

"Что касается нашей делегации, она как всегда будет весьма представительна. В нее войдут пять заместителей председателя правительства: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Восемь министров сопровождают нашего президента: Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирек Файзулин, Валерий Фальков", - сказал он.

Также в делегацию войдут представители администрации президента: Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков.

В Пекин также полетит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директоры госкорпораций (ВЭБ, "Росатом", "Роскосмос"), председатели правления крупнейших банков - глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин.

В состав делегации также вошли представители крупного бизнеса - глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Геннадий Тимченко и Андрей Гурьев, гендиректор "Росхима" Эдуард Давыдов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, предприниматель Олег Дерипаска и многие другие.

Кроме того, в Пекин прилетят главы ряда регионов России, руководители нескольких университетов и руководители информагентств и медиагрупп (ИТАР-ТАСС, ВГТРК, "Россия Сегодня").

