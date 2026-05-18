Поиск

В Китае добыча нефти в апреле выросла на 1,2%, газа - на 1,9%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле увеличил добычу нефти на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,94 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

В январе-апреле она выросла на 0,5% и достигла 72,74 млн тонн.

Объем нефтепереработки в прошлом месяце упал на 5,8% и составил 54,65 млн тонн, что является минимальным уровнем с августа 2022 года. В январе-апреле показатель уменьшился на 0,5% - до 238,95 млн тонн.

Добыча природного газа в апреле повысилась на 3% и достигла 23,4 млрд кубометров, с начала текущего года рост составил 2,7% - до 90 млрд кубометров.

Китай ГСУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

 Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Цена нефти Brent превысила $111 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

 Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2231 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9460 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов