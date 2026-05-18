В Китае добыча нефти в апреле выросла на 1,2%, газа - на 1,9%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле увеличил добычу нефти на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,94 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

В январе-апреле она выросла на 0,5% и достигла 72,74 млн тонн.

Объем нефтепереработки в прошлом месяце упал на 5,8% и составил 54,65 млн тонн, что является минимальным уровнем с августа 2022 года. В январе-апреле показатель уменьшился на 0,5% - до 238,95 млн тонн.

Добыча природного газа в апреле повысилась на 3% и достигла 23,4 млрд кубометров, с начала текущего года рост составил 2,7% - до 90 млрд кубометров.