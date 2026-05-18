Brent остается в плюсе и торгуется у $110,89 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в значительном плюсе вечером в понедельник, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями.

К 18:48 про Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,63 (1,49%), до $110,89 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,27 (1,2%), до $106,69 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на обе марки нефти опускалась ниже уровней закрытия пятницы: на Brent - до $106,87 за баррель, на WTI - до $102,65 за баррель.

Кратковременное падение последовало за сообщениями иранского агентства Tasnim о том, что Вашингтон согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта.

Впоследствии портал Axios написал со ссылкой на источники, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном и не намерены смягчать санкции против Ирана. По словам собеседников Axios, иранское контрпредложение, переданное через пакистанских посредников в ночь на понедельник, содержит только символические улучшения. Тегеран уделил внимание заверениям, что не будет добиваться получения ядерного оружия, но не дал четких обязательств приостановить обогащение урана и передать запасы таких ядерных материалов.

Президент Дональд Трамп, как ожидается, 19 мая соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана. Если Иран не изменит позицию, то США придется действовать силой, сообщил один из источников Axios.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти в мире быстро истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, и что их осталось всего на несколько недель. Решение стран МЭА высвободить более 400 млн баррелей из своих стратегических резервов добавило на рынок около 2,5 млн б/с, однако "эти запасы не бесконечны".

