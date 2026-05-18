Национальный инвестфонд Узбекистана провел IPO на биржах Лондона и Ташкента

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в церемонии допуска глобальных депозитарных расписок (GDR) Национального инвестиционного фонда Узбекистана (UzNIF) к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Впервые в нашей истории состоялось международное публичное размещение акций: Национальный инвестиционный фонд Узбекистана совместно с Franklin Templeton запустил IPO одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах", - написала Мирзиёева в Telegram.

По ее словам, благодаря системным реформам экономика Узбекистана выросла втрое, повысилась эффективность государственных институтов и укрепились гарантии для инвесторов, что сделало страну более открытым и надежным партнером для глобального рынка капитала.

"Участие в нашем IPO крупнейших международных инвесторов, включая BlackRock, Franklin Resources, Redwheel и многих других, является убедительным свидетельством доверия международного сообщества к нашему курсу, потенциалу и будущему", - подчеркнула Мирзиёева.

Она также сообщила, что в Лондоне провела встречи с советником премьер-министра Великобритании по инвестициям Варуном Чандрой и торговым посланником по Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

Стороны обсудили успешный выход UzNIF на международные рынки капитала и растущий интерес британского бизнеса к Узбекистану. По словам Мирзиёевой, объем британских инвестиций в экономику республики уже превысил $1 млрд.

Кроме того, она встретилась с главным исполнительным директором одной из крупнейших мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон. Они обсуждали вопросы развития рынка капитала в Узбекистане, совершенствования законодательства в сфере финансового управления, интеграции с международными клиринговыми системами и создания Ташкентского международного финансового центра. Стороны также договорились об углублении сотрудничества.

"Госпожа Джонсон отметила, что мы завершили сложный процесс подготовки IPO в кратчайшие сроки, и продажа акции наших компаний показывает отличные результаты", - сообщила Мирзиёева.

В конце апреля UzNIF объявил о начале IPO объемом до $1,95 млрд. Министерство экономики и финансов планировало разместить около 30% акций фонда на Ташкентской и Лондонской фондовых биржах.

Цена размещения составила $25 за одну GDR, соответствующую 64,7 тысячи акций, и 4,65 сума за акцию.

Согласно данным UzNIF, глобальный спрос на размещение превысил $2,8 млрд, а книга заявок была переподписана более чем в четыре раза.

В рамках IPO инвесторам были предложены 1,56 трлн акций, что соответствует 31% капитала фонда без учета возможного дополнительного размещения GDR. Общий объем привлеченных средств составил около $603,6 млн и может увеличиться до $692 млн в случае реализации опциона.

Размещение стало крупнейшим в истории Узбекистана и существенно превзошло предыдущие сделки на местном рынке капитала.