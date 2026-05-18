Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню вслед за растущими котировками нефти

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На торгах понедельника на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню на фоне высоких цен на нефть. Поддержку рублю также оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. По календарю Федеральной налоговой службы 28 мая им предстоит перечислить в бюджет апрельский НДД, НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

К 19:00 юань подешевел на 9,95 копейки, до 10,6115 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара с 19 мая на 77,78 копейки, до 72,3497 рубля, и уменьшил курс евро на 1,11 рубля, до 84,0742 рубля.

"В настоящий момент операции Минфина в рамках бюджетного правила пока не полностью компенсируют экспортные валютные поступления, в результате чего соотношение спроса и предложения на внутреннем валютном рынке продолжает складываться в пользу укрепления рубля. Дополнительную поддержку рублю оказывает возросшая неопределённость в отношении траектории денежно кредитной политики Банка России. Основным фактором выступают данные о накопленном дефиците бюджета, который с начала года превысил плановые показатели на фоне активного авансирования. Это усиливает неопределенность вокруг проинфляционности бюджетной политики и, как следствие, способствует росту доходности рублевых инструментов и их привлекательности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-марте 2026 года составило $12,2 млрд, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $18,4 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России. Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров.

Профицит счета текущих операций в марте 2026 года составил $10,6 млрд, что в 7 раз больше, чем в феврале (по уточненной оценке $1,5 млрд). По сравнению с мартом 2025 года ($8,0 млрд) он увеличился на 32,5%. Рост показателя в годовом выражении в равной мере обусловлен увеличением положительного сальдо торгового баланса и сокращением дефицита баланса первичных и вторичных доходов, поясняет ЦБ.

Инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2026 года цены выросли на 3,11%. Накопленная инфляция с начала года впервые оказалась ниже показателя аналогичного периода 2025 года (тогда за январь-апрель цены выросли на 3,12%).

Рост потребительских цен в апреле 2026 года оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%, при этом он оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в апреле на 0,22%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Росстат одновременно опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней).

Рост потребительских цен с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,06%, с начала года - 3,17%.

Из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,47%, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Разница в оценках объясняется тем фактом, что в мае 2025 года инфляция в первой половине месяца была низкой, а потом ускорилась.

Замедление годовой потребительской инфляции, снижение годовых цен промпроизводителей, прекращение роста кредитов бизнесу и населению указывают на возможность дальнейшего смягчения ДКП, при этом есть пространство для маневра по скорости снижения ключевой ставки, это является прерогативой ЦБ, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам Решетникова, текущее замедление инфляции - "результат сбалансированной политики Банка России и правительства". При этом он отметил, что при ускорении экономики "мы не ожидаем ускорения инфляции".

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в сложившихся условиях сохраняется, при этом поводов для замедления процесса пока нет, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Итоговая месячная статистика Росстата (апрель) снова показала, что торможение инфляции происходит с опережением ожиданий, отмечает эксперт. Оно было обеспечено не только неожиданно сильным сезонным снижением цен на ряд продуктов питания (в марте соответствующий индекс внес отрицательный вклад в инфляцию), но и общим, уже достаточно устойчивым, замедлением ценовой динамики по широкому спектру товаров и услуг, обращает внимание Попов. Это в значительной степени связано с охлаждением внутреннего спроса (в I квартале ВВП России снизился на 0,2%) и устойчиво крепким курсом рубля, полагает аналитик ПСБ.

Причем тенденция к торможению инфляции продолжилась и в первые двенадцать дней мая, отмечает эксперт. Оценочный уровень годовой инфляции снизился до 5,5%. "Конечно, говорить о победе над инфляцией преждевременно. До ее закрепления у таргета в 4% еще далеко, и почти по половине позиций, исследуемых на недельной основе, наблюдается довольно динамичный рост цен. Однако если на конец I квартала регулятор ждал инфляцию на уровне 6,3%, а она составила 5,9%, то на конец II квартала ЦБ озвучил прогноз 5,9%, а она уже в начале мая заметно ниже, - пишет Попов в обзоре. - Очевидно, что в таких условиях пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. И поводов для замедления этого процесса пока нет".

Цены на нефть возобновили рост вечером в понедельник после небольшого снижения в середине дня.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,53%, до $110,92 за баррель. Июньске фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,35%, до $106,8 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят", - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар "гораздо сильнее, чем раньше", если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива со стороны США, сообщают иранские СМИ.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 1 базисный пункт - до 14,19% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник снизились также на 1 базисный пункт и составили 14,37%, 15,01% и 15,89% годовых соответственно.