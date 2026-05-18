Минфин США расширил санкции против Кубы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC ввело санкции против девяти кубинских физических лиц и одной организации.

Санкционный список дополнен именами председателя Государственного совета Кубы Хуана Ласо, руководителя кубинской контрразведки Хосе Мигеля Гомеса дель Вальина, министра юстиции Росабель Гамон Верде, министра энергетики Висенте де ла О Леви, министра связи Марин Аревич, а также нескольких кубинских военачальников.

Под санкции также попало Разведывательное управление Кубы.