Суд приостановил производство по иску "Норникеля" к Engineering Dobersek на 7 млн евро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 29 апреля приостановил производство по иску ПАО "Норильский никель" к Engineering Dobersek GmbH (Германия) в лице филиала ООО "Инжиниринг Доберсек ГмбХ", Германия (Москва) о взыскании 7 млн евро.

Как поясняется в определении суда, размещенном на сайте, в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC) рассматривается дело по иску "Норникеля" к Engineering Dobersek GmbH "о признании и взыскании суммы авансового платежа и неустойки".

Дело, рассматриваемое в московском суде, находится в прямой зависимости с делом, рассматриваемым в Гонконге. "Результат по настоящему делу полностью зависит от принятого решения в иностранном суде", - подчеркивается в документе.

Иск поступил в суд 30 декабря 2025 года, основания его подачи в материалах дела не называются.

По информации на сайте Engineering Dobersek GmbH, компания занимается проектированием, инженерно-конструкторскими работами и внедрением передовых технологий.

Ранее сообщалось, что Engineering Dobersek в декабре 2020 года выиграла тендер на поставку АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" "Норникеля") основного оборудования для цеха электролиза никеля вместо устаревших двух автоматизированных линий обработки, резки и упаковки катодного никеля. Оборудование было необходимо поставить в 2021-2022 годах.

Норникель Engineering Dobersek
