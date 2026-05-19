ОДК обеспечена заказами на ракетные двигатели на 2026-2027 годы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация обеспечена заказами на космические ракетные двигатели РД-107А и РД-108А на 2026 год, а также на 2027-й с некоторым ростом, заявил ИС "Вести" гендиректор ОДК Александр Грачев.

"На сегодняшний день вся программа работает как часы. Мы сегодня имеем полностью заказ на 26-й год и даже на 27-й с некоторым ростом. Поэтому считаем, что с точки зрения компетенции по разработке и производству двигателей для космоса у нас все в порядке", - сказал он.

5 сентября 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что "ОДК-Кузнецов" за ближайшие семь лет произведет 600 двигателей РД-107A для ракет-носителей семейства "Союз-2".

Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.

ОДК Роскосмос Дмитрий Баканов Александр Грачев ОДК-Кузнецов
