Котировки Brent замедлили снижение у $110,9 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть замедлилось днем во вторник.

К 14:12 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,05%), до $110,92 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,39 (0,36%), до $108,27 за баррель. Торги июньскими фьючерсами идут последний день, более активно торгуемый июльский контракт подешевел на $0,54 (0,52%), до $103,84 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 3,1% после резких заявлений США и Ирана.

Однако затем президент США Дональд Трамп сообщил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня". Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанцам, выступающим посредниками в урегулировании конфликта, новую версию предложения по урегулированию. Axios со ссылкой на источники сообщал, что власти США ей не удовлетворены.

"Такие словесные интервенции Трампа раньше сильно давили на цены на нефть, но теперь последствия ощущаются все слабее и слабее, поскольку они не подтверждаются реальностью, - отметил старший экономист SEB Бьярн Шилдроп. - Пока мы не видим реального прогресса в переговорах Ирана с США, и обе страны настаивают на своих ранее озвученных требованиях".