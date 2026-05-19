Минфин РФ 20 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26228

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 20 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 и ОФЗ-ПД серии 26228 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,5% годовых (1-й купон - 62,33 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 62,33 рубля на облигацию).

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 21 полугодовой купонный период и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 15-го купонного дохода - 14 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-й купон - 38,15 рубля на облигацию и 2-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
