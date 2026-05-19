Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в I кв. выросла на $118 млн

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU -Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в первом квартале 2026 года увеличился на $118 млн, или на 1,3%, до $9,172 млрд с $9,054 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Задолженность перед нерезидентами в 2025 году снизилась на $43 млн, или на 0,5%, в 2024 году - на $5,711 млрд, или на 38,6%, в 2023 году - на $1,499 млрд, или на 9,2%, в 2022 году - на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2026 года выросла до 29,8% с 29,3%.