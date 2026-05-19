Поиск

Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в I кв. выросла на $118 млн

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU -Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в первом квартале 2026 года увеличился на $118 млн, или на 1,3%, до $9,172 млрд с $9,054 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Задолженность перед нерезидентами в 2025 году снизилась на $43 млн, или на 0,5%, в 2024 году - на $5,711 млрд, или на 38,6%, в 2023 году - на $1,499 млрд, или на 9,2%, в 2022 году - на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2026 года выросла до 29,8% с 29,3%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

 Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

 Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

 Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов