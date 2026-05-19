Китай в этом году лидирует по закупкам масложировой продукции в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китай в этом году (по данным на 10 мая) лидирует по закупкам российской масложировой продукции.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин, на долю Китая приходится 28% общего объема российского экспорта масложировой продукции в стоимостном выражении.

"В этом году РФ поставила в КНР более 1,4 млн тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов - экспорт рапсового масла. Кроме того, РФ отгружает на китайский рынок подсолнечное и соевое масла, жмыхи и шроты, маргарин и продукцию для приготовления соусов", - отметил Ильюшин.

Как сообщал ранее "Агроэкспорт", в январе-апреле Китай импортировал из РФ 0,6 млн тонн растительного шрота, что стало рекордным показателем за четыре месяца за всю историю наблюдений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос почти в 1,8 раза.

Так, закупки соевого шрота достигли рекордных 30 тыс. тонн, что в 9,1 раза больше, чем годом ранее. Экспорт подсолнечного шрота вырос на треть, до 0,2 млн тонн, что сохранило за Китаем статус одного из главных импортеров.

Китайский рынок в этом году стал главным направлением сбыта этой продукции из РФ.

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

