Поиск

Участникам ВЭД планируют сделать доступными любые виды операций с криптовалютами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании рынка криптовалют в РФ предполагает, что участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) будут доступны любые виды операций и сделок с криптовалютами, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

"В законопроекте предусмотрены все, любые виды операций и сделок, и взаимодействие с любыми видами контрагентов для участников внешнеэкономической деятельности. Это как раз к вопросу об использовании потенциала максимально там, где это необходимо", - сказала Лозгачева в ходе ЦИПР-2026.

"После принятия законопроекта, когда он станет законом, мы ожидаем, что это произойдет в весеннюю сессию (Госдумы - ИФ) и 1 июля он уже вступит в силу. Далее должны быть приняты нормативно-правовые акты Банка России, мы планируем все необходимые правовые пути принять в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале могли быть уже первые операции", - добавила она.

Проект содержит более 40 подзаконных актов. "Первая, наверное, метрика - это насколько Центральный банк и мы, как ФОИВ (федеральный орган исполнительной власти - ИФ) по линии правительства подготовим эту подзаконку", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Лозгачева напомнила, что новое регулирование позволит совмещать деятельность банков-брокеров с криптообменниками, а также о том, что ЦБ получит право расширять перечень цифровых валют, доступных для неквалифицированных инвесторов.

"Рынок довольно быстро развивается, и хотелось бы вот этот вот элемент гибкости, о котором мы говорили. Поэтому, если будет необходимость с учётом того, как развиваются инструменты, появляется рынок, какие практики, какие запросы, в том числе и потребности, есть у граждан с точки зрения использования криптовалют, у Центрального банка сейчас вот рассматривается такая возможность, предусмотреть такое полномочие о том, чтобы дополнительно допускать те или иные инструменты", - сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ журналистам в кулуарах ЦИПР-2026.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли ЦБ увеличение лимита на сделки с криптовалютами для неквалов до 600 тыс. руб., Лозгачева сказала, что нынешний лимит закрывает потребности инвесторов. "Если вы посмотрите вот на обсуждаемый лимит в 300 тыс. рублей и сопоставите его со средним объёмом средств на счетах, средним объёмом доходов, то вы увидите, что он всё-таки покрывает значимые, скажем так, потребности значимого числа граждан", - отметила она.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалют), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

 Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

 Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

 Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов