Участникам ВЭД планируют сделать доступными любые виды операций с криптовалютами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании рынка криптовалют в РФ предполагает, что участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) будут доступны любые виды операций и сделок с криптовалютами, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

"В законопроекте предусмотрены все, любые виды операций и сделок, и взаимодействие с любыми видами контрагентов для участников внешнеэкономической деятельности. Это как раз к вопросу об использовании потенциала максимально там, где это необходимо", - сказала Лозгачева в ходе ЦИПР-2026.

"После принятия законопроекта, когда он станет законом, мы ожидаем, что это произойдет в весеннюю сессию (Госдумы - ИФ) и 1 июля он уже вступит в силу. Далее должны быть приняты нормативно-правовые акты Банка России, мы планируем все необходимые правовые пути принять в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале могли быть уже первые операции", - добавила она.

Проект содержит более 40 подзаконных актов. "Первая, наверное, метрика - это насколько Центральный банк и мы, как ФОИВ (федеральный орган исполнительной власти - ИФ) по линии правительства подготовим эту подзаконку", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Лозгачева напомнила, что новое регулирование позволит совмещать деятельность банков-брокеров с криптообменниками, а также о том, что ЦБ получит право расширять перечень цифровых валют, доступных для неквалифицированных инвесторов.

"Рынок довольно быстро развивается, и хотелось бы вот этот вот элемент гибкости, о котором мы говорили. Поэтому, если будет необходимость с учётом того, как развиваются инструменты, появляется рынок, какие практики, какие запросы, в том числе и потребности, есть у граждан с точки зрения использования криптовалют, у Центрального банка сейчас вот рассматривается такая возможность, предусмотреть такое полномочие о том, чтобы дополнительно допускать те или иные инструменты", - сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ журналистам в кулуарах ЦИПР-2026.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли ЦБ увеличение лимита на сделки с криптовалютами для неквалов до 600 тыс. руб., Лозгачева сказала, что нынешний лимит закрывает потребности инвесторов. "Если вы посмотрите вот на обсуждаемый лимит в 300 тыс. рублей и сопоставите его со средним объёмом средств на счетах, средним объёмом доходов, то вы увидите, что он всё-таки покрывает значимые, скажем так, потребности значимого числа граждан", - отметила она.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалют), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.