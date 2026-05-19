Рубль во вторник вырос к юаню и обновил максимумы с начала февраля 2023 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль вырос на фоне высоких цен на нефть. Поддержку рублю также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,3505 руб., что на 26,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее юань опускался до 10,3495 руб. впервые с 1 февраля 2023 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 20 мая на 1,06 рубля, до 71,2926 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,29 рубля, до 82,7871 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в апреле 2026 года вырос на 3,4% по отношению к марту, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-апреле 2026 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,1%.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае немного выросли - до 13,0% с 12,9% в апреле, вернувшись на уровень июня и июля 2025 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9% с 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1% c 14,6% в апреле. В марте она составляла 15,6%, а до этого четыре месяца (ноябрь 2025 года - февраль 2026 года) оставалась на уровне 14,5%.

Свежий опрос проводился 29 апреля - 13 мая 2026 года.

Комментарии аналитиков

"На валютном рынке сохраняется дисбаланс, позволяющий рублю усиливаться. Резко возросшее из-за роста нефтяных цен предложение валюты не встречает на внутреннем рынке соответствующего спроса. Импортеры еще ограничены высокими процентными ставками, покупки валюты по бюджетному правилу в майском периоде совсем невелики. С учетом того, что нас еще ждет налоговый период, пик укрепления рубля может быть еще не достигнут. Разворот тренда ждем в самом конце мая - начале июня. Закончится налоговый период, и часть валютного предложения уйдет. Минфин в июне, по нашим оценкам, увеличит объемы покупок валюты по бюджетному правилу в 2-2,5 раза. Это должно вернуть доллар к 75+ руб. в течение месяца. Краткосрочно же видим доллар на уровне 70,5-72,5 руб., юань - 10,3-10,8 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Участники рынка также находятся в ожидании новостей относительно официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай. В аэропорту Пекина вечером во вторник главу российского государства приветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Глава России в своем видеообращении, опубликованном в преддверии начинающегося визита в КНР, заявил, что характер достигших беспрецедентного уровня российско-китайских отношений проявляется в готовности двух стран оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих такие коренные интересы, как защита суверенитета и государственного единства.

Он отметил, что настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией помогает воплощать в жизнь самые смелые планы взаимодействия двух стран.

"Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях", - сказал он.

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение в сторону уровня 10,4 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Национальная валюта продолжила заметное укрепление. Помимо фактора повышенных продаж валюты экспортерами, отмечают эксперты в комментарии, поддержку рублю могли оказывать и новости вокруг планируемого содержания переговоров глав РФ и КНР.

"В текущих условиях низких покупок валюты по бюджетному правилу курс рубля в целом может продолжить движение в сторону 10,4 руб. за юань", - прогнозируют в банке.

Также они полагают, что волатильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, и котировки нефти марки Brent продолжат движение в широком диапазоне $107-113 за баррель.

Нефть

Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дешевеют на 1,05% до $110,924 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,06% до $108,54 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. "Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал он журналистам у Белого дома.

Накануне Трамп сообщил, что приказал отложить возобновление ударов по иранской стороне на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что Иран передал посредникам в переговорах Вашингтона и Тегерана новую версию предложения по урегулированию. Портал Axios написал, что новый вариант не удовлетворил американские власти. Собеседники портала сообщили, что США намерены возобновить боевые действия против Ирана, если он не пойдет на уступки по ядерной программе.

Банк России во вторник, 19 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,41 трлн рублей (при лимите 4,41 трлн рублей и спросе 5,721 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 12 мая, ЦБ разместил 4,78 трлн рублей (при лимите 4,78 трлн рублей и спросе 5,995 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке 14,51%.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 2 базисных пункта - до 14,17% годовых. Срочные версии версия RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник снизились на 1 базисный пункт и составили 14,36%, 15,0% и 15,88% годовых соответственно.