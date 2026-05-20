ЦБ не поддержал предложения Минэкономразвития ограничить доступ к комплексной санации

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России не поддержал идею Минэкономразвития ограничить применение создаваемого механизма комплексной санации, сделав его доступным исключительно для крупных должников с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд рублей, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора.

Над идеей создания нового инструмента - добанкротной санации - изначально работало Минэкономразвития. Комплексный ее вариант, утверждаемый в судебном порядке, предусматривает возможность проведения этой процедуры на основании решения простого большинства неаффилированных кредиторов, но при этом условия оздоровления распространяются и на несогласное меньшинство (в том случае, если эти условия выгоднее банкротства). Предложения Минэкономразвития были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов в марте 2026 года.

Их законопроект требований к размеру активов должника, желающего воспользоваться комплексной санацией, не предусматривал. Однако на этапе доработки проекта Минэкономразвития предложило установить имущественный барьер и разрешить эту процедуру только предприятиям и организациям с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд рублей.

С этой инициативой не согласился ЦБ, рассказал собеседник "Интерфакса". По мнению регулятора, ограничение круга компаний, которые смогут воспользоваться комплексными соглашениями о санации для урегулирования своих долгов, существенно ограничит возможность использования этого механизма реабилитации бизнеса.

Банк России, по словам источника, также против установления ограничений и для создаваемых аукционов с плавающим ценообразованием для реализации активов должников, когда торги могут идти не только на повышение, но и на понижение, если желающих купить имущество не будет. Речь идет о положении законопроекта, которое предусматривает, что эти аукционы - так называемые торги-"качели" - будут доступны только при реализации движимого имущества, общая стоимость которого превышает 1 млрд рублей (в законопроекте депутатов указана рыночная стоимость, Минэкономразвития предлагает руководствоваться ликвидационной стоимостью).

ЦБ считает, что подобные ограничения могут создать риски для кредиторов, в том числе в связи с затягиванием процедуры продажи имущества, сообщил источник. По его данным, ЦБ предлагает обсудить возможность не устанавливать ограничения как для движимого, так и для недвижимого дешевле 1 млрд рублей.

Еще одно возражение Банка России связано с идеей запретить залоговым кредиторам голосовать при рассмотрении плана реструктуризации долгов, а размер их требований не учитывать при подсчете голосов.

Законопроект предусматривает такое ограничение и указывает, что в таком случае интересы залоговых кредиторов считаются не затронутыми планом реструктуризации, поскольку обеспечение сохраняется.

ЦБ, по словам источника, считает, что такой подход необоснованно ограничивает права залоговых кредиторов, так как продолжительность реструктуризации может достигать восьми лет и за это время стоимость обеспечения может измениться. Регулятор настаивает на предоставлении права голоса залоговым кредиторам при решении вопросов о реструктуризации, рассказал собеседник агентства.