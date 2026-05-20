Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 13 по 18 мая на 0,02%

Годовая инфляция ушла ниже 5,5%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля.

С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.

Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Разница в оценках объясняется тем фактом, что в мае 2025 года инфляция за месяц оказалась почли на 0,2 п.п. выше, чем показывали недельные данные.

Детали

Плодоовощная продукция с 13 по 18 мая подешевела на 2,2% (после сокращения на 3,3% с 5 по 12 мая), в том числе огурцы подешевели на 10,9%, помидоры - на 8,6%.

Кроме того, с 13 по 18 мая снизились цены на яйца куриные - на 2,0%, баранину - на 1,3%, масло сливочное и крупу гречневую - на 0,5%. Выросли цены на сахарный песок - на 0,7%, рыбу мороженую - на 0,4%, хлеб ржаной, макаронные изделия и вермишель - на 0,3%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,2%, бензин автомобильный - на 0,1%.

Среди услуг туризма существенно увеличилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 3,1%. Снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 2,2%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 18 мая на уровне 5,36%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 13 по 18 мая 2026 года цены снизились на 0,02%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось - на 0,26%, в том числе на плодоовощную продукцию (на 2,21%), остальные продукты питания также подешевели (на 0,08%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг - до 0,25%", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (снизился с 5,5% по опросу в начале апреля), в 2027 году - 4,4%.