Китай ускорит строительство объектов для стратегических резервов сырья

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай активизирует строительство объектов для стратегических резервов минералов, сообщает "Синьхуа", со ссылкой на опубликованные новые правила, которые вступят в силу 15 июня.

В правилах подробно описывается порядок реализации принятого в 2024 году закона, предусматривают ускоренную постройку таких объектов. Они также устанавливают, что стратегические минеральные ресурсы, зарезервированные государством, не могут добываться или заимствоваться без одобрения Управления природных ресурсов Госсовета КНР.

Минимальный срок хранения ресурсов в резерве - 5 лет, с последующей проверкой для определения возможности продления или корректировки.

Правила в том числе направлены на усиление охраны минеральных ресурсов и экологической среды, содействие высококачественному развитию горнодобывающего сектора и обеспечение безопасности минеральных ресурсов, сообщает China Daily. Они детализируют нормы, касающиеся разведки и эксплуатации минеральных ресурсов, и уточняют положения относительно восстановления экологии в районах добычи. Также они предусматривают дальнейшее совершенствование систем учета минеральных ресурсов и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также механизмов надзора и управления.

В сообщениях не уточняется, какие именно минеральные ресурсы будут затронуты новыми правилами.

