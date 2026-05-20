ЕЭК предоставила Армении, Белоруссии и Киргизии льготу на ввоз какао-порошка в 2026 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины на ввоз какао-порошка (код 1805 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) для Армении, Белоруссии и Киргизии.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, льгота выступит в силу по истечении 10 дней с момента опубликования решения и будет действовать в 2026 году.

В рамках льготы Белоруссия сможет беспошлинно ввезти для промышленной переработки 1 500 тонн какао-порошка, Армения и Киргизия - по 300 тонн.

"Мера таможенно-тарифного регулирования призвана увеличить поступление на внутренний рынок ряда наших стран какао-порошка для производства готовой продукции", - заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он уточнил, что какао-порошок используется для производства шоколада и шоколадных изделий, кондитерской продукции, хлебобулочных и мучных изделий, молочной продукции с какаосодержащими компонентами, а также напитков и сухих смесей.

