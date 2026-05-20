Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 13 по 18 мая в 0,11%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 13 по 18 мая (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели") выросли по сравнению с предыдущим статистическим периодом на 0,11% после повышения на 0,07% с 5 по 12 мая, на 0,1% с 28 апреля по 4 мая и с 21 по 27 апреля, на 0,2% с 14 по 20 апреля сообщил в пятницу Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 18 мая подорожал на 3,95%, что выше уровня общей инфляции, составившей за этот период 3,15%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 18 мая была на уровне 67,3 руб. (на 12 мая - 67,22 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 63,69 руб. (63,63 руб.), АИ-95 - 69,21 руб. (69,12 руб.), АИ-98 - 93,77 руб. (93,62 руб.).

Цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ с 13 по 18 мая ускорили рост до 0,24% после повышения на 0,14% с 5 по 12 мая, на 0,09% с 28 апреля по 4 мая, на 0,1% с 21 по 27 апреля, на 0,11% с 14 по 20 апреля. С начала года рост цен составил 2,88%.

Средняя цена ДТ в стране на 18 мая - 78,46 руб. за литр (на 12 мая - 78,26 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).