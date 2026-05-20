ФАС после анализа рынка рыбной продукции предложила сократить число посредников

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ценообразование на рыбную продукцию в РФ требует повышения прозрачности, для чего необходимо сократить количество посредников в цепочках поставки. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам анализа рынка рыбы в РФ.

"Служба подвела итоги анализа "от рыбака до прилавка". Ранее ФАС России проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее востребованные виды рыбной продукции - минтай, треску, пикшу, горбушу, сельдь тихоокеанскую. По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счёт сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи", - говорится в сообщении ведомства.

В службе напомнили, что для повышения прозрачности ценообразования на рыбу правительством РФ было принято постановление о введении обязательной регистрации внебиржевых сделок с рыбной продукцией (с ноября 2025 года регистрация проводилась на добровольной основе, с 1 марта 2026 года - в обязательном порядке). "Принятый механизм позволяет отслеживать цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, снижает риски спекуляций и способствует формированию более прозрачного ценообразования", - отметили в ФАС, добавив, что в настоящее время служба анализирует информацию, полученную по итогам регистрации внебиржевых сделок.

"На основе анализа поступивших данных ведомством будут приняты дальнейшие меры, направленные на прозрачность ценообразования", - заявили в ведомстве.

В ФАС также сообщили, что ранее для снижения транспортной составляющей в себестоимости был проработан вопрос увеличения объёмов перевозимой рыбы с применением льготного железнодорожного тарифа со станций Дальневосточного федерального округа. "В результате были скорректированы льготные условия за счёт субсидирования 50% стоимости перевозки железнодорожным транспортом. Субсидия позволяет при сохранении лимита распределить выделяемые средства на больший объём перевозок с Дальнего Востока", - говорится в сообщении.