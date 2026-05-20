Wood Mackenzie прогнозирует нефть по $200 за баррель при негативном сценарии по Ормузскому проливу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнется с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года, полагают в аналитической компании Wood Mackenzie.

По оценке специалистов, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилась примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

"Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики", - отметил глава макроэкономического отдела в Wood Mackenzie Питер Мартин.

Компания представила три сценария, отличающиеся продолжительностью перебоев поставок через Ормузский пролив.

В самом оптимистичном сценарии Соединенные Штаты и Иран сумеют договориться в ближайшее время, и проход судов через пролив возобновится в июне. В этом случае мировая экономика вернется к довоенной траектории роста к четвертому кварталу 2026 года, а стоимость нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) опустится примерно до $80 за баррель к концу года и до $65 в 2027 году по мере того, как предложение энергоносителей вновь будет превышать спрос. Рост мировой экономики в этом сценарии в нынешнем году замедлится до 2,3% с 3% в 2025 году.

Другой сценарий предусматривает, что текущее перемирие продолжит действовать, но мирные переговоры затянутся до конца лета, а Ормузский пролив будет закрыт до сентября. В этом случае дефицит СПГ и нефти сохранится до третьего квартала 2026 года, а темпы роста мировой экономики опустятся до менее 2%.

Самый негативный сценарий предусматривает, что пролив будет закрыт до конца года. Если это случится, к декабрю Brent подскочит до $200 за баррель, даже несмотря на падение мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки во втором полугодии, считают аналитики. В таком случае мировая экономика может вступить в рецессию и сократиться на 0,4% в 2026 году. При этом влияние на различные регионы будет различным. В частности, ВВП стран Ближнего Востока может упасть на 10,7%, тогда как экономика 27 стран ЕС сократится на 1,5%. Темпы роста экономики Соединенных Штатов упадут ниже 1%, Китая - до 3%.

Наихудший сценарий "станет проверкой устойчивости мировой торговли, промышленных цепочек поставок и экономического роста, что еще раз говорит о насущной необходимости разрешения конфликта", уверен Мартин.