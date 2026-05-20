"Газпром" проведет ГОСА с дистанционным участием 26 июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" проведет годовое собрание акционеров с дистанционным участием 26 июня с 10:00 мск, сообщила компания.

"Форма проведения собрания - заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием", - отмечается в сообщении о существенном факте. Регистрация и доступ к дистанционному участию в заседании будут обеспечены с помощью "Личного кабинета акционера ПАО "Газпром" для электронного голосования" на сайте регистратора.

Вопроса о выборах нового состава совета в повестке дня нет, так как год назад он был избран на три года (до июня 2028 года).

Помимо стандартных вопросов также ожидается утверждение внутренних документов в новой редакции. "Необходимость внесения изменений в устав ПАО "Газпром" обусловлена в основном изменениями в законодательстве. Внесение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления компании, обусловлено необходимостью приведения их положений в соответствие с новой редакцией устава ПАО "Газпром", утвержденного решением общего собрания акционеров в июне 2025 года, и изменениями в законодательстве", - комментирует компания.

С момента создания акционерного общества "Газпром" годовые собрания проводились в Москве, с 2018 года - в Санкт-Петербурге. С 2020 года акционеры концерна принимали решения в заочном формате.

Право проводить заочные ГОСА у компаний появилось в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем неоднократно продлевалось уже на фоне санкционных ограничений. В минувшем декабре парламент не стал пролонгировать на 2025 год эту опцию для всех компаний, а наделил правительство правом определить круг лиц, которые смогут и дальше применять заочный вариант.

Согласно постановлению правительства, такая возможность на 2025 г. сохранилась для АО, которые в соответствии с президентским указом вправе самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, а также компаний с числом акционеров от 500 тыс. (если они одновременно включены в специальный перечень организаций, созданных для выполнения поставленных перед правительством задач в соответствии с его постановлением №613 от 2013 г.). "Газпром", подпадающий под эти требования, ГОСА-2025 провел в заочной форме.

С прошлого года у российских эмитентов появилась альтернатива заочным собраниям - дистанционные ГОСА, в том числе без организации очной части.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).