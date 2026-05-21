Фондовые индексы США выросли более чем на 1% в среду

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Инвесторы ждали отчетности Nvidia Corp., которая опубликовала результаты после окончания основной торговой сессии. Анализ данных компании позволит инвесторам понять, остается ли спрос на ИИ-инфраструктуру достаточно сильным, чтобы поддерживать высокие цены на акции в технологическом секторе.

Ситуация была "несколько необычной, потому что можно было бы ожидать, что рынок будет довольно спокойным в ожидании результатов Nvidia", заявила главный рыночный аналитик BMO Private Wealth Кэрол Шлейф. "Но очевидно, что царит большой оптимизм", - добавила она.

"На Nvidia, как всегда, возлагаются большие надежды. Компания всегда находится в центре внимания, когда дело доходит до чего-либо важного, и, безусловно, это последнее крупное событие сезона отчетности", - отмечает главный рыночный аналитик IG Group Крис Бошамп. "Есть ощущение, что рынок все еще очень хочет расти. Нам просто нужно посмотреть, сможет ли Nvidia продолжать подпитывать огонь и поддерживать этот бум", - отметил он.

Также поддержку рынку оказало снижение доходности десятилетних гособлигаций США в среду после того, как она повышалась три дня подряд и достигла максимума за 16 месяцев.

Акции чипмейкеров подорожали, в том числе Nvidia - на 1,3%, Marvell Technology - на 7%, Intel Corp. - на 7,4%, Micron Technology - на 6%, Advanced Micro Devices - на 8,1%.

Котировки бумаг Toll Brothers увеличились на 5,6%. Строительная компания в феврале-апреле зафиксировала прибыль и доходы от продажи домов выше консенсус-прогноза.

Ритейлер TJX Cos. в первом финквартале, который закончился 2 мая, получил чистую прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. Также компания улучшила прогноз на весь текущий год и повысила объем buyback. Акции прибавили в цене 5,7%.

Вслед за падением цен на нефть выросла капитализация авиакомпаний и представителей туристической отрасли, включая United Airlines Holdings - на 10%, Delta Air Lines - на 9,4%, Carnival Corp. - на 9%, Norwegian Cruise Line - на 8,4%.

Бумаги Boeing Co. подорожали на 3,3%, Goldman Sachs Group - на 5,8%, Nike Inc. - на 4,2%, Amazon.com Inc. - на 2,2%, Tesla - на 3,3%, Alphabet Inc. - на 0,3%, Apple Inc. - на 1,1%.

Между тем котировки акций Target Corp. снизились на 3,9%. Одна из крупнейших сетей супермаркетов в США показала сильные результаты в минувшем финквартале и улучшила годовой прогноз, однако предупредила о сложной макроэкономической ситуации.

Hasbro Inc. в первом квартале получила скорректированную прибыль и выручку существенно выше ожиданий рынка. Цена бумаг производителя игрушек упала на 8,8%, поскольку инвесторов разочаровал прогноз компании относительно темпов роста выручки в текущем году.

Акции Intuit Inc. подешевели на 4% на сообщении о том, что разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов планирует сократить штат на 17%.

Котировки бумаг Chevron Corp. опустились на 3%, Exxon Mobil - на 3,9%, ConocoPhillips - на 2,2%, Walmart Inc. - на 2,5%, UnitedHealth Group - на 1,5%, Cisco Systems Inc. - на 0,9%, Coca-Cola Co. - на 0,5%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 645,47 пункта (на 1,31%) и составил 50009,35 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 79,36 пункта (на 1,08%) - до 7432,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 399,65 пункта (на 1,54%) и завершил сессию на отметке 26270,36 пункта.