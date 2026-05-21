Brent подорожала до $105,57 за баррель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно восстанавливаются утром в четверг после резкого снижения в среду.

К 8:17 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,52%), до $105,57 за баррель. В среду Brent подешевела на $6,26 (5,63%), до $105,02 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,63 (0,64%), до $98,89 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 5,89% (5,66%), до $98,26 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

"Нефтяной рынок слишком чувствителен к новостям по Ирану, - написали аналитики ING. - Участники рынка уделяют особое внимание слухам о прогрессе на переговорах между Ираном и США. Мы уже неоднократно это проходили, и каждый раз все заканчивалось разочарованием".

Эксперты компании Wood Mackenzie накануне спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнется с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года.

По их оценке, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилось примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыячи баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

