Nvidia утроила квартальную чистую прибыль

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. резко увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2027 финансового года, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Также компания анонсировала buyback на $80 млрд и повысила дивиденды, однако её акции умеренно подешевели на дополнительных торгах в среду.

За квартал, который завершился 26 апреля, чистая прибыль Nvidia составила $58,32 млрд, или $2,39 в расчете на акцию, против $18,78 млрд, или $0,76 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании выросла до $81,62 млрд с $44,06 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $42,9 млрд при выручке в $78,9 млрд.

Подразделение дата-центров увеличило выручку почти вдвое, до $75,2 млрд. Доход подразделения Edge Computing повысился на 29%, до $6,4 млрд.

"Спрос вырос по параболе, - заявил главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан. - Причина понятна: эра агентского ИИ уже наступила".

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит около $91 млрд.

Руководство Nvidia одобрило новую программу выкупа собственных акций на сумму $80 млрд. Кроме того, компания выплатит квартальные дивиденды в размере 25 центов на акцию по сравнению с 1 центом на бумагу годом ранее.

Главный финансовый директор компании Колетт Кресс сообщила, что выплаты акционерам в этом году составят около 50% свободного денежного потока.

С начала 2026 года капитализация Nvidia выросла на 19,8%, до $5,34 трлн. Сейчас это самая дорогая компания в мире.

"Сейчас неважно, превысила компания прогнозы или нет. Это воспринимается как должное", - сказал глава и основатель инвестиционной фирмы GraniteShares Уилл Райнд. Его компания владеет акциями Nvidia на $5 млрд.