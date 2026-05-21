Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил снижение предыдущего дня из-за подешевевшей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется ниже $106,5 за баррель) на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке, также сдерживают покупателей неоднозначные данные Росстата по инфляции и новости о негативном решении менеджмента "Газпрома" по годовым дивидендам.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2629,59 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1167,54 пункта (-0,4%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Русала" (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 мая, составляет 70,9509 руб. (-34,17 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "ФосАгро" (-1%), "Северстали" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Полюса" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,2%, до 312,7 рубля), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Вечером в среду стало известно, что совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Компания в последние годы не выплачивает дивиденды акционерам. В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики были едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов компании за 2025 год не стоит.

Совет директоров "Т-Технологии" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 4,6 рубля на акцию, говорится в сообщении группы. Группа в первом квартале 2026 года увеличила операционную прибыль (без учета эффектов инвестиции в "Яндекс") по МСФО на 40% - до 46,5 млрд рублей. "Т-Технологии", согласно действующей дивидендной политике, стремятся распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год.

Ранее сообщалось, что акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 4,5 рубля на акцию (всего группа направит на эти цели 12 млрд рублей). Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.

Подорожали акции "ВК" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Интернет-холдинг VK по итогам I квартала получил выручку в 37,6 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA выросла на 27% и составила 6,4 млрд рублей. Рентабельность показателя увеличилась на 3 п.п. - до 17%. Чистый долг VK на конец апреля снизился на 25% - до 62 млрд рублей по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,6.

"Московская биржа" по итогам первого квартала 2026 года получила 17,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года (13 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 16,4 млрд рублей.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, цены потребителей на неделе с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) снизились на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Также Росстат сообщил в среду, что цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале. Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32,0% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%). В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник обсудили по телефону ситуацию с урегулированием ситуации вокруг Ирана, причем лидеры придерживались разных точек зрения в отношении дальнейших действий, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что после разговора Нетаньяху был "крайне встревожен".

По словам источника, Трамп сказал Нетаньяху, что посредники работают над "декларацией о намерениях", которую США и Иран официально подпишут для окончания войны и для начала 30-дневного периода переговоров по темам вроде иранской ядерной программы и открытия Ормузского пролива. Два израильских источника пояснили, что лидеры спорили о том, что делать дальше, отмечает Axios.

По данным портала, Нетаньяху настроен очень скептически в отношении продолжения переговоров, желает возобновления боевой операции для дальнейшего сокращения иранского военного потенциала и уничтожения важнейшей инфраструктуры страны. Однако Трамп заявляет, что соглашения все еще можно достичь, хотя не отрицает возможности возобновления военных действий. Также один израильский собеседник портала рассказал, что в предстоящие недели Нетаньяху хочет прибыть в Вашингтон для встречи с Трампом.

Тем временем, по словам источников, Катар и Пакистан при содействии Саудовской Аравии, Турции и Египта в последние дни составляли обновленный вариант мирных предложений, который бы сблизил позиции Вашингтона и Тегерана. Переработанный проект поступил США и Ирану. Представитель властей одной арабской страны также сказал порталу, что ранее на этой неделе Катар направил делегацию в Тегеран для обсуждения данных предложений.

Однако в среду в МИД Ирана заявили, что переговоры идут на основе иранских предложений из 14 пунктов. В ведомстве отметили, что США должны прекратить перехват иранских судов, разморозить фонды Ирана, а Израиль обязан прекратить боевые действия в Ливане. При этом в Тегеран во второй раз меньше чем за неделю прибыл глава МВД Пакистана Мохсин Накви для помощи в диалоге, отметили в МИД.

Президент США заявил, что Вашингтон не давал согласия на ослабление санкций против Ирана на время переговоров сторон. "Нет. Я в самом деле не буду такого делать, пока они не подпишут соглашения (...). Мы ничего не предлагали", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее на этой неделе иранское агентство "Тасним" со ссылкой на источник передало, что Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках настроения улучшились благодаря надеждам на возможное скорое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, которые, однако, еще нужно будет подтвердить фактами.

Рынок акций РФ пока не получил новых обнадеживающих сигналов после встречи лидеров России и Китая. Теперь инвесторы в РФ, вероятно, вернутся к оценке корпоративных факторов, а также будут ждать новостей в отношении украинского конфликта и возможной траектории движения ключевой ставки ЦБ, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, ранее на неделе отечественный фондовый рынок был воодушевлен ожиданиями итогов визита президента РФ в Китай, однако после его завершения энтузиазм исчерпался в связи с недостатком конкретики по достигнутым договоренностям. Кроме того, не в пользу российского рынка сыграла подешевевшая нефть на надеждах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Акции "Газпрома" просели из-за того, что договоренности с КНР по проекту "Сила Сибири 2" оказались недостаточно финализированными - инвесторам не хватило конкретики и деталей, что привело к фиксации прибыли по бумагам концерна. С технической точки зрения в краткосрочной перспективе вероятно дальнейшее движение индекса МосБиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, считает Саидова.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, рынок акций РФ в снижении подошел к зоне поддержки 2600-2620 пунктов по индексу МосБиржи и пока не видно поводов как для пробоя этой преграды, как и причин для отскока.

Нефть накануне упала на заявлениях Трампа о близости соглашения с Ираном, но подобное он говорил несколько раз. Отметка $105 за баррель Brent устояла, от нее наметился отскок. Давление на рынок акций РФ оказывает слабость бумаг "Газпрома" - ожидалось, что их погонят вверх в расчете на подписание соглашения по "Силе Сибири 2", а по окончании визита президента РФ в Китай начнется фиксация прибыли спекулянтами, что и случилось. Отказ газовой корпорации от выплаты дивидендов рынком ожидался, поэтому сильной реакции на эти новости не последовало, констатирует аналитик.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может закрепиться в нижней половине диапазона 2600-2700 пунктов.

Среди нефтегазовых компаний под давлением остаются акции "Газпрома" на фоне рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

"В четверг давление на российский рынок акций может сохраниться. В отсутствии факторов, способных улучшить настроения на рынке, индекс МосБиржи может инерционно продолжить снижение, закрепившись в нижней половине диапазона 2600-2700 пунктов. При этом мы видим риски углубления коррекции с уходом рынка ниже данного коридора. В сложившейся ситуации инвесторам стоит фокусироваться на бумагах с сильным фундаментальным и/или дивидендным бэкграундом, способных показать динамику лучше рынка - акциях Сбербанка, ВТБ, "Транснефти", МТС, "Яндекса" и "Озона"", - считает Зварич.

Мировые рынки акций

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-1,5% после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Инвесторы ожидали отчетности Nvidia, которая опубликовала результаты после окончания основной торговой сессии. Анализ данных компании позволит инвесторам понять, остается ли спрос на ИИ-инфраструктуру достаточно сильным, чтобы поддерживать высокие цены на акции в технологическом секторе.

Также поддержку рынку оказало снижение доходности 10-летних гособлигаций США в среду после того, как она повышалась три дня подряд и достигла максимума за 16 месяцев.

Опасения руководителей Федеральной резервной системы относительно ускорения темпов роста потребительских цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке усилились, и все большее число из них допускает возможность повышения процентной ставки, следует из протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).

Члены FOMC на заседании в конце апреля "в целом пришли к выводу", что им необходимо будет сохранять процентную ставку на прежнем уровне дольше, чем предполагалось ранее. При этом "подавляющее большинство" отметило повышенный риск того, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% позже, чем они предполагали, говорится в документе.

Участники встречи полагают, что "высокие цены на энергоносители продолжат оказывать повышающее давление на общую инфляцию в краткосрочной перспективе", сообщается в протоколе. Почти все члены комитета указали на наличие "риска того, что конфликт на Ближнем Востоке может продолжаться в течение длительного периода, или что даже после окончания конфликта цены на нефть и другие сырьевые товары могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось".

"Несколько участников отметили, что ценовое давление, связанное с крупными инвестициями в ИИ, вероятно, приведет к росту себестоимости в ряде отраслей", - отмечается в сообщении.

Апрельское заседание ФРС стало последним под председательством Джерома Пауэлла, который проработал в этой должности восемь лет. На следующей встрече руководства Федрезерва, которая назначена на 16-17 июня, возглавлять его будет Кевин Уорш. Аналитики не предполагают, что в следующем месяце ФРС примет решение о каком-либо изменении ставки. На текущем уровне ставка находится с декабря 2025 года, когда она была снижена на 25 б.п.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, австралийский индекс ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 8,4%, китайский Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Экспорт Японии в апреле увеличился на 14,8% относительно того же месяца прошлого года и превысил 10,507 трлн иен ($66 млрд), сообщило министерство финансов страны. Повышение было зафиксировано по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,3%, сообщает Trading Economics. В марте, согласно пересмотренным данным, экспорт вырос на 11,5%. Импорт Японии в апреле вырос на 9,7% и составил 10,205 трлн иен. Эксперты прогнозировали подъем на 8,3% после повышения на 10,9% в марте.

Внешнеторговый профицит Японии в апреле составил 301,9 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 149,5 млрд иен в том же месяце годом ранее. В марте этого года положительное сальдо, по уточненным данным, составляло 643 млрд иен.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются после обвала накануне на заявлениях президента США Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $106,43 за баррель (+1,4% и -5,6% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $99,72 за баррель (+1,5% и -5,7% накануне).

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

Эксперты компании Wood Mackenzie накануне спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $200 за баррель, а мировая экономика столкнется с самым сильным энергетическим кризисом за последнее столетие, если проход судов через Ормузский пролив не возобновится до конца 2026 года.

По их оценке, из-за закрытия пролива мировая добыча нефти и конденсата сократилось примерно на 11 млн баррелей в сутки. Кроме того, ближневосточный конфликт снизил объемы производства сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 80 млн тонн в год, что эквивалентно 20% глобального рынка.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.